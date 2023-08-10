الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بأصول بلغت 255 مليار جنيه

برلماني مشيدا بالعاصمة الإدارية الجديدة: من أنجح المشروعات القومية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم

اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، تصريحات المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، التي كشف فيها عن أن أصول العاصمة الإدارية بلغت 255 مليار جنيه عام 2022 بعدما سجلت قبل عام 104 مليارات جنيه، بزيادة 145% في قيمة الأصول وقابلة للزيادة العام الجاري وأن شركة العاصمة الإدارية حققت 20 مليار جنيه أرباح بنسبة ما بين 15 إلى 20% بمثابة دليل قاطع على أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة يعتبر واحداً من أهم وانجح المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما اعتبر سليم، في بيان، تأكيد المهندس خالد عباس بأن شركة العاصمة الإدارية سددت 5.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب العام الجاري بمثابة دليل على دعم مشروع العاصمة الادارية الجديدة للاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة، مشيداً بدعم العاصمة الإدارية لملف ترشيد الاستهلاك الكهربائى من خلال استخدام منشآتها للمبات ليد الأقل استهلاكا في الشوارع والمكاتب الحكومية واستخدام كل الإضاءة الموفرة في الشركات التابعة للعاصمة الإدارية.

وأكد الدكتور محمد سليم أهمية إعلان المهندس خالد عباس عن وجود 85 شركة مطور عقاري تعمل 500 مشروع بالعاصمة الإدارية، باستثمارات ما بين 300 و400 مليار جنيه للشركات الخاصة، مشيراً إلى أن وجود هذا الكم الكبير من الشركات الخاصة يؤكد التزام الحكومة بتعليمات الرئيس عبد الفتاح بتشجيع القطاع الخاص ومساندته للمساهمة فى مختلف المشروعات القومية الكبرى.

المشروعات القومية العملاقة الموازنة العامة للدولة المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية شركة العاصمة الادارية لمشروعات القومية لعاصمة الإدارية الجديدة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي

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