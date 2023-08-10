محافظ دمياط تكرم 100 من حفظة القرآن الكريم

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الخميس، مع ١٠٠ طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم، بالبرنامج الصيفي التثقيفي بمساجد المحافظة.

جاء ذلك فى مستهل الرحلة الترفيهية التى تنظمها مديرية الأوقاف، برئاسة فضيلة الشيخ محمد سلامة، حيث ستشمل زيارة مكتبة مصر العامة وزيارة مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة.

وقد أعربت "الدكتورة منال عوض" عن سعادتها بلقائها مع حفظة القرآن الكريم، كما هنأتهم بما أنعم الله عليهم من حفظ كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، ودعت "المحافظ" الأطفال للتحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو إليه من سلوكيات وأخلاق حميدة.

وفى سياق متصل، أعربت "الدكتورة منال عوض" عن تقديرها جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة لرعاية أبناء الوطن وتنشئتهم تنشئة دينية وسطية، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم، مؤكدة حرص المحافظة على تحقيق التعاون المستمر لتحقيق ذلك بشكل كامل، كما وجهت التحية لأسرهم على دعمهم الكبير لأبنائهم لبناء جيل قوى ومستنير قادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء.