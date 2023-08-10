يبحث طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، عبر محركات البحث، عن الحد الأدني لتنسيق الكليات العلمية بالمرحلة الثانية، حيث من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويغلق موقع التنسيق حتي يتم إتاحة نتيجة المرحلة الأولى ومنوتثم تبدأ وزارة التعليم العالي في الاعلان عن الحد الأدنى للتقدم بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم 2023

وجاءت الحدود الدنيا لكليات علمي بالمرحلة الثانية في تنسيق القبول بالجامعات 2022 كالتالي:

طب المنصورة 387

طب سوهاج 386

طب دمياط 386

طب الزقازيق 385

طب فاقوس 384

طب كفر الشيخ 383

طب طنطا 383

طب أسنان جنوب الوادي 382

طب الإسكندرية 382

طب أسنان المنصورة 382

طب بور سعيد 381

طب القاهرة 381

طب أسيوط 381

طب عين شمس 380

طب المنوفية بشبين الكوم 380

طب جنوب الوادي 380

طب الأقصر 379

طب بنها 379

طب حلوان 378

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

طب المنيا 378

طب أسنان الزقازيق 378

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب أسنان المنوفية 377

طب العريش 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب أسنان القاهرة 376

طب بني سويف 376

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب الوادي الجديد 376

طب أسنان المنيا 375

طب أسنان الفيوم 375

طب أسنان السويس 375

طب أسنان بني سويف 375

علاج طبيعي كفر الشيخ 374

علاج طبيعي بنها 373

علاج طبيعي القاهرة 373

صيدلة سوهاج 373

علاج طبيعي جنوب الوادي 372

علاج طبيعي السويس 372

صيدلة المنصورة 372

علاج طبيعي بني سويف 372

صيدلة الزقازيق 371

صيدلة طنطا 371

صيدلة جنوب الوادي 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة القاهرة 370

صيدلة عين شمس 370

صيدلة الإسكندرية 370

صيدلة بور سعيد 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة المنوفية 370

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370

صيدلة مدينة السادات 370

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370

صيدلة المنيا 370

صيدلة حلوان 369

صيدلة بني سويف 369

صيدلة الفيوم 369

صيدلة ج الوادي الجديد 369

