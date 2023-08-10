الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم 2023
يبحث طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، عبر محركات البحث، عن الحد الأدني لتنسيق الكليات العلمية بالمرحلة الثانية، حيث من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً.
ويغلق موقع التنسيق حتي يتم إتاحة نتيجة المرحلة الأولى ومنوتثم تبدأ وزارة التعليم العالي في الاعلان عن الحد الأدنى للتقدم بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024
الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم 2023
وجاءت الحدود الدنيا لكليات علمي بالمرحلة الثانية في تنسيق القبول بالجامعات 2022 كالتالي:
طب المنصورة 387
طب سوهاج 386
طب دمياط 386
طب الزقازيق 385
طب فاقوس 384
طب كفر الشيخ 383
طب طنطا 383
طب أسنان جنوب الوادي 382
طب الإسكندرية 382
طب أسنان المنصورة 382
طب بور سعيد 381
طب القاهرة 381
طب أسيوط 381
طب عين شمس 380
طب المنوفية بشبين الكوم 380
طب جنوب الوادي 380
طب الأقصر 379
طب بنها 379
طب حلوان 378
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
طب المنيا 378
طب أسنان الزقازيق 378
طب السويس 377
طب الفيوم 377
طب أسنان كفر الشيخ 377
طب أسنان المنوفية 377
طب العريش 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب أسنان القاهرة 376
طب بني سويف 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب الوادي الجديد 376
طب أسنان المنيا 375
طب أسنان الفيوم 375
طب أسنان السويس 375
طب أسنان بني سويف 375
علاج طبيعي كفر الشيخ 374
علاج طبيعي بنها 373
علاج طبيعي القاهرة 373
صيدلة سوهاج 373
علاج طبيعي جنوب الوادي 372
علاج طبيعي السويس 372
صيدلة المنصورة 372
علاج طبيعي بني سويف 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة جنوب الوادي 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة القاهرة 370
صيدلة عين شمس 370
صيدلة الإسكندرية 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة المنوفية 370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
صيدلة مدينة السادات 370
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370
صيدلة المنيا 370
صيدلة حلوان 369
صيدلة بني سويف 369
صيدلة الفيوم 369
صيدلة ج الوادي الجديد 369