ضبط لصوص المشغولات الذهبية وإطارات السيارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته (29 قطعة حديدية "مُختلفة الأحجام") وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل موقع إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود بناءً على توجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال شروعه فى سرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأميرية عن طرق كسر زجاج السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفه فى المسروقات لدى (عميله سيئ النية "له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبحوزته ( بعض من أجزاء السيارات)، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

أسفرت الجهود بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى) من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب- كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.