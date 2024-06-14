خنقها بـ"إيشارب".. القبض على شاب أنهى حياة شقيقته فى طنطا

شهدت مدينة طنطا واقعة مؤسفة، حيث أقدم شاب على قتل شقيقته باستخدام إيشارب، وتم تحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوصول فتاة فى نهاية العقد الثانى من العمر إلى المستشفى الجامعى ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.

وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد جمعة، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، حيث كشفت التحريات عن أن الجثة لفتاة تدعى "ن. ع" فى نهاية العقد الثانى من العمر.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن شقيقها قام بخنقها باستخدام إيشارب، فتم القبض على شقيقها وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بسرعة تحريات المباحث حول سبب الواقعة.