اقتراح برلمانى بوضع ميثاق شرف للإعلام الرياضى لمواجهة تجاوزاته

قال النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الإعلام الرياضي يتطلب سرعة التدخل من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة بصفة خاصة، لوضع ضوابط حاسمة وصارمة لكل ما يتعلق بملف الإعلام الرياضي خاصة بعد اعتراف كبار خبراء الإعلام والصحافة، بوجود تجاوزات كبيرة، وأنه لا بد من التصدى لهذه التجاوزات خاصة أن بعضها يؤدى إلى وجود احتقان شديد بين مشجعى الأندية الرياضية.

وطالب «قورة» في سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإسراع في وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضى ملزم لجميع من يعملون في مجال الإعلام الرياضي على أن يتضمن مجموعة من البنود الملزمة خاصة فيما يتعلق بعدم استخدام الألفاظ السيئة وعدم الحيادية في التعليق على المباريات الرياضية وعدم الإساءة لجميع الأندية الرياضية والجماهير التي تشجع أنديتها.

وتساءل النائب أحمد عبدالسلام قورة قائلًا: "لماذا لا تتدخل الحكومة لضبط منظومة الإعلام الرياضى؟ ولماذا لا يتم تطبيق القوانين بكل حسم وقوة ضد من يتجاوزون داخل الحقل الرياضى؟، ولماذا لا يلتزم كل من يعملون في الإعلام الرياضى بالقيم والتقاليد المصرية الأصيلة لمنع تجاوزات الإعلام الرياضي؟".

واقترح النائب أحمد عبدالسلام قورة، تشكيل لجنة داخل وزارة الشباب والرياضة ينضم إليها خبراء الإعلام الرياضى لوضع ميثاق شرف للإعلام الرياضى بمصر تلتزم به جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية العاملة في المجال الرياضى، محذرًا من استمرار حالة التسيب في الإعلام الرياضى وعدم حيادية كبار النقاد والمعلقين الرياضيين عند تناولهم لملف تحليل مباريات كرة القدم من خلال إنجازهم الواضح والفج للأندية التي يشجعونها، مطالبًا بالرقابة الحقيقية على مثل هذه الأخطاء الكارثية.

وحذر النائب من الانتشار الرهيب للإعلام الرياضى عبر منصات السوشيال ميديا، مؤكدًا أن هناك أخطاء كارثية وصلت إلى حد القذف والسب المباشر فيما بين مسئولى الرياضة، وأصبحت السوشيال ميديا الرياضية هي واحدة من أهم وسائل الإعلام الرياضى انتشارًا رغم الأخطاء الكارثية التي يرتكبها من يستخدمون منابر السوشيال ميديا في المجال الرياضي، مطالبًا بسرعة التدخل لوقف مثل هذه الأخطاء والحد من انتشارها خاصة مع بدء اقتراب مسابقات الدورى العام الجديد لكرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية الأخرى في مختلف اللعبات الرياضية.

وطالب قورة وزير الشباب والرياضة بالرد كتابة على سؤاله وتحديد جميع الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح الأخطاء داخل مختلف وسائل الإعلام الرياضي.