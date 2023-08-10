الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زيادة حركة الملاحة ووصول السفن بميناء الإسكندرية خلال يوليو الماضى بنسبة 20.1%

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

  شهدت حركة الملاحة بميناء الإسكندرية تزايدًا كبيرًا في أغلب أنواع السفن خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت أعداد السفن 375 سفينة بزيادة قدرها 63 سفينة بنسبة 20.1%.
وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع -في بيان اليوم الخميس- إن سفن البضائع العامة تصدرت طليعة سفن البضائع التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022، والتي حققت نسبة زيادة بلغت 54.6% بفارق 47 سفينة بضائع.
وأضاف أن سفن الصب السائل حققت أيضًا زيادة كبيرة بواقع 6 سفن إضافية محملة بالسلع الاستراتيجية السائلة مثل المواد البترولية، محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 19.3%، كما شهدت سفن الحاويات تزايدًا أيضًا بفارق 19 سفينة إضافية بنسبة زيادة بلغ 17.7%.
وارتفعت نسبة تردد سفن الصب الجاف المحملة بسلع استراتيجية مهمة من حبوب وأقماح بواقع 8.5% خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق أيضًا، بالإضافة إلى ما شهدته سفن السياحة من زيادة بدورها حيث وصلت للميناء سفينتا سياحة خلال شهر يوليو الماضي، في حين لم يشهد شهر يوليو من العام السابق ورود سفن سياحية.

الاستراتيجي أعداد السفن اليوم الخميس المواد البترولية السلع الاستراتيجية هيئة ميناء الإسكندرية

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