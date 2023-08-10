الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مرورية لمتابعة سير العمل بمستشفيات دمياط

مستشفيات دمياط
مستشفيات دمياط

قرر الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تشكيل لجنة اليوم الخميس، من الدكتورة سارة العوضي، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد رجب، مدير إدارة الحوكمة ومكافحة العدوى والدكتور إيهاب محمود، مدير إدارة الجودة، والدكتورة زينب أبو العز، عضو فريق مكافحة العدوى للمرور على مستشفيات التحفظ بمحافظة دمياط؛ للوقوف على سير العمل ومدى الانضباط الطبي والإداري طبقًا للاشتراطات الصحية طبقًا للقانون والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسياسات الجودة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والمرور على المخازن والتوصية بتلافي المخالفات الموجودة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية الحكومية وغير الحكومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، منوهًا بأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة دمياط.

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