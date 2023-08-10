الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف حقيقة تدخل غالى ومرتجى فى قرار رحيل سيد عبدالحفيظ (فيديو)

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة تدخل حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي وعضو شركة الكرة وخالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، في قرار إنهاء مهمة سيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: "حسام غالي وخالد مرتجي، ليس لهما أي شأن أو تدخل من قريب أو بعيد بشأن رحيل سيد عبدالحفيظ".

وأضاف: "هذا قرار مجلس الإدارة ووجهة نظر رئيس النادي محمود الخطيب، الذي رأى أن الوقت الحالي مناسب للتغيير، وما زال منصب عضو شركة الكرة ولجنة التخطيط معروضين على سيد عبدالحفيظ".

وواصل شوبير: "مدير الكرة السابق حتى هذه اللحظة لم يحسم موقفه، سواء بقبول المنصب أو الاعتذار عنه، لأنه خارج مصر".

وتابع: "أعتقد أن قرار سيد عبدالحفيظ، سيكون الاعتذار عن المنصب، لا أحد يستطيع إنكار ما قدمه مدير الكرة السابق مع الفريق على مدار السنوات الماضية".

واختتم قائلًا: "سيد عبدالحفيظ، ستصله عروض إدارية كثيرة، فضلًا عن بعض العروض الإعلامية خلال الفترة المقبلة".

نادي الأهلي أعلن الجمعة الماضي عن توجيه الشكر للكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق، مع عرض عليه تولي منصب عضو في شركة الكرة وكذلك لجنة التخطيط.

كما قررت إدارة القلعة الحمراء، أيضًا تكليف الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بمنصب مدير الكرة خلفًا لعبدالحفيظ، ووليد سليمان لرئاسة قطاع الناشئين.

الإعلامي احمد شوبير النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ رحيل سيد عبدالحفيظ حسام غالى خالد مرتجي

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