الصين عن القيود الأمريكية الجديدة على الاستثمارات لديها: تنحرف عن اقتصاد السوق

قالت الصين في أول تعليق لها على القيود الأمريكية الجديدة على الاستثمارات داخل أراضيها، أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات ردا على القيود الأمريكية الأخيرة على الاستثمار في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة، ومن خلال تقييد استثمارات الشركات الأمريكية تحت ذريعة" الحد من المخاطر"، "تقطع الروابط والسلاسل في مجال الاستثمار، وتنحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة، كما تضر بنظام التجارة الدولية وتعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية " أ ف ب".

وتابعت الوزارة ، أن "الصين تعرب عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وأضافت أن بكين تأمل في أن "تتفادى الولايات المتحدة عرقلة التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي بشكل مصطنع، وأيضا وضع عقبات أمام تعافي الاقتصاد العالمي".