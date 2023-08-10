الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين عن القيود الأمريكية الجديدة على الاستثمارات لديها: تنحرف عن اقتصاد السوق

وزارة التجارة الصينية
وزارة التجارة الصينية

قالت الصين في أول تعليق لها على القيود الأمريكية الجديدة على الاستثمارات داخل أراضيها، أنها  تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات ردا على القيود الأمريكية الأخيرة على الاستثمار في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، في بيان  نشر على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة، ومن خلال تقييد استثمارات الشركات الأمريكية تحت ذريعة" الحد من المخاطر"، "تقطع الروابط والسلاسل في مجال الاستثمار، وتنحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة، كما تضر بنظام التجارة الدولية وتعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية " أ ف ب".

وتابعت الوزارة ، أن "الصين تعرب عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وأضافت أن بكين تأمل في أن "تتفادى الولايات المتحدة عرقلة التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي بشكل مصطنع، وأيضا وضع عقبات أمام تعافي الاقتصاد العالمي".

القيود الامريكية الصين القيود الأمريكية الأخيرة الاستثمار وزارة التجارة الصينية واشنطن بكين

الأكثر قراءة

شوبير يكشف حقيقة تدخل غالى ومرتجى فى قرار رحيل سيد عبدالحفيظ (فيديو)

"الداخلية" تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الطلاب شهادات مزورة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ12 مواطنًا

ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية في الإسكندرية

محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية لعام 2023/ 2024

وزير الداخلية يسمح لـ82 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟