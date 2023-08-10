الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لكل أطياف الجماهير.. «العلمين الجديدة» تزدان بحفلات عمر خيرت وكارول وبهاء الليلة

عمر خيرت
عمر خيرت

تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الليلة، حيث يقام عدد كبير من الحفلات والأنشطة، والتي من المقرر أن تجذب الآلاف من محبي الغناء من مصر والوطن العربي بالإضافة إلى استمرار الفعاليات الترفيهية الأخرى المقامة بالمهرجان.

- عمر خيرت يأخذ الجمهور لعالم الموسيقى الكلاسيكية

انتهى الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الساعات الماضية من الإعداد وبروفات حفله المنتظر بمهرجان العلمين الجديدة ضمن فعاليات المهرجان، حيث يقام الحفل الجديد على مسرح العلمين الجديدة الكبير الذي  يستضيف الحفلات الكلاسيكية وحلقات البرامج الكبرى.

وأعد الموسيقار الكبير برنامجًا منوعًا ومميزًا من أهم موسيقاه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وحرص على التنويع بين القديم والحديث والمقطوعات التي حفظ الجمهور توزيعها واتفق مع فرقته على كل التفاصيل للخروج بشكل مميز يليق بمهرجان العلمين الجديدة وبه شخصيًا، كما احتفل الفنان القدير مع جمهوره قبل الحفل بيومين بمناسبة نفاد كافة تذاكر الحفل بكل فئاتها خلال 3 أيام من طرحها على موقع تذكرتي، حيث شهد الموقع إقبالًا كبيرًا، ولم تتح الفرصة للكثير لحجز تذاكر الحفل الموسيقي الضخم.

- كارول سماحة وبهاء جاهزان لأضخم حفلاتهما

وانتهى القائمون على مسرح العلمين أرينا من كافة الاستعدادات لاستقبال الحفل الغنائي الضخم الذي نفدت تذاكره خلال 4 أيام فقط من طرحها على موقع تذكرتي من خلال حفل للنجم بهاء سلطان والنجمة كارول سماحة.

وانتهى بهاء سلطان من إعداد برنامجه الغنائي للحفل من خلال مجموعة من الأغنيات القديمة والحديثة التي يحبها الجمهور، وأعد خطته للحفل مع فرقته الموسيقية، حيث يستعد لتقديم واحدة من أهم حفلات الموسم، كما أعدت النجمة كارول سماحة برنامجًا لأغنياتها الذي  يعتمد بكثرة على الأغاني التي قدمتها باللهجة المصرية والتي حققت شهرتها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت من قِبل المنظمين من خلال عروض الألعاب النارية والمؤثرات البصرية، كما تم إعداد تصميمات مميزة لصور وفيديوهات نجمي الحفلين لعرضها على الشاشات العملاقة بشكل مميز، ومن المتوقع أن يكون الحفل هو الأضخم للنجمين في مشوارهما الفني خلال السنوات الماضية.

ووضعت شركة تذكرتي خطة مميزة لدخول وخروج الجمهور من عدد من المداخل والمخارج لسهولة التنظيم وسلاسة دخول الجمهور بشكل مميز ومختلف، ليتواصل نجاح الشركة بشبابها المتواجد في مدينة العلمين الجديدة على غرار الحفلات السابقة التي أشاد بها الجمهور بسبب التنظيم المميز.

وتأتي المفاجأة مع حفل غدٍ الجمعة والحفل الثلاثي الذي  ينتظره الآلاف من الشباب من خلال حفل الفريق الغنائي مسار إجباري، بالإضافة إلى حفل مسلم والمطرب الشعبي رضا البحراوي، حيث حرصت إدارة المهرجان على التنويع في الاختيار ليناسب كافة الأذواق.

العلمين الجديدة عمر خيرت عمر خيرت يحضر مقطوعات كلاسيكية كارول سماحة وبهاء جاهزان لأضخم حفلاتهما كارول سماحة بهاء سلطان

الأكثر قراءة

ملك وعبدالرحمن يعانيان "العظام الرخامى".. وطلب واحد لتخفيف المعاناة قليلًا (صور)

مصرع شخص فى حادث تصادم "تريلا ونصف نقل" بطريق الإسكندرية مطروح

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 42 مليار جنيه

أضخم مسلسلات رمضان المقبل.. كريم عبدالعزيز يبدأ تصوير أول مشاهد "الحشاشين"

أوسوريو يشترط التعاقد مع لاعبين جدد للاستمرار فى الزمالك

ضبط أغذية ولحوم فاسدة خلال حملة بحى غرب المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟