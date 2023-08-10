لكل أطياف الجماهير.. «العلمين الجديدة» تزدان بحفلات عمر خيرت وكارول وبهاء الليلة

تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الليلة، حيث يقام عدد كبير من الحفلات والأنشطة، والتي من المقرر أن تجذب الآلاف من محبي الغناء من مصر والوطن العربي بالإضافة إلى استمرار الفعاليات الترفيهية الأخرى المقامة بالمهرجان.

- عمر خيرت يأخذ الجمهور لعالم الموسيقى الكلاسيكية

انتهى الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الساعات الماضية من الإعداد وبروفات حفله المنتظر بمهرجان العلمين الجديدة ضمن فعاليات المهرجان، حيث يقام الحفل الجديد على مسرح العلمين الجديدة الكبير الذي يستضيف الحفلات الكلاسيكية وحلقات البرامج الكبرى.

وأعد الموسيقار الكبير برنامجًا منوعًا ومميزًا من أهم موسيقاه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وحرص على التنويع بين القديم والحديث والمقطوعات التي حفظ الجمهور توزيعها واتفق مع فرقته على كل التفاصيل للخروج بشكل مميز يليق بمهرجان العلمين الجديدة وبه شخصيًا، كما احتفل الفنان القدير مع جمهوره قبل الحفل بيومين بمناسبة نفاد كافة تذاكر الحفل بكل فئاتها خلال 3 أيام من طرحها على موقع تذكرتي، حيث شهد الموقع إقبالًا كبيرًا، ولم تتح الفرصة للكثير لحجز تذاكر الحفل الموسيقي الضخم.

- كارول سماحة وبهاء جاهزان لأضخم حفلاتهما

وانتهى القائمون على مسرح العلمين أرينا من كافة الاستعدادات لاستقبال الحفل الغنائي الضخم الذي نفدت تذاكره خلال 4 أيام فقط من طرحها على موقع تذكرتي من خلال حفل للنجم بهاء سلطان والنجمة كارول سماحة.

وانتهى بهاء سلطان من إعداد برنامجه الغنائي للحفل من خلال مجموعة من الأغنيات القديمة والحديثة التي يحبها الجمهور، وأعد خطته للحفل مع فرقته الموسيقية، حيث يستعد لتقديم واحدة من أهم حفلات الموسم، كما أعدت النجمة كارول سماحة برنامجًا لأغنياتها الذي يعتمد بكثرة على الأغاني التي قدمتها باللهجة المصرية والتي حققت شهرتها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت من قِبل المنظمين من خلال عروض الألعاب النارية والمؤثرات البصرية، كما تم إعداد تصميمات مميزة لصور وفيديوهات نجمي الحفلين لعرضها على الشاشات العملاقة بشكل مميز، ومن المتوقع أن يكون الحفل هو الأضخم للنجمين في مشوارهما الفني خلال السنوات الماضية.

ووضعت شركة تذكرتي خطة مميزة لدخول وخروج الجمهور من عدد من المداخل والمخارج لسهولة التنظيم وسلاسة دخول الجمهور بشكل مميز ومختلف، ليتواصل نجاح الشركة بشبابها المتواجد في مدينة العلمين الجديدة على غرار الحفلات السابقة التي أشاد بها الجمهور بسبب التنظيم المميز.

وتأتي المفاجأة مع حفل غدٍ الجمعة والحفل الثلاثي الذي ينتظره الآلاف من الشباب من خلال حفل الفريق الغنائي مسار إجباري، بالإضافة إلى حفل مسلم والمطرب الشعبي رضا البحراوي، حيث حرصت إدارة المهرجان على التنويع في الاختيار ليناسب كافة الأذواق.