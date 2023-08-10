الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة يُطالب بالإفراج عن رئيس النيجر المعزول

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإفراج عن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم. 

واستنكر جوتيريش الظروف المعيشية البائسة التي يقال إن الرئيس بازوم يعيش في ظلها مع عائلته، وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" أن المتمردين الذين أطاحوا ببازوم في انقلاب أواخر الشهر الماضي، وضعوه في العزل وأجبروه على تناول الأرز الجاف والباستا.

وذكرت الشبكة، أن الرئيس قال في سلسلة من الرسائل النصية التي تبادلها مع أحد اصدقائه إنه "محروم من أي اتصال مع إنسان منذ الجمعة الماضية، إضافة إلى عدم تزويده بالطعام أو الدواء".

وقال المتحدث باسم جوتيريش، إن الأمين العام يعيد التأكيد على قلقه بشأن صحة الرئيس وعائلته وسلامتهما، ويدعو مجددًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإعادته إلى منصبه رئيسًا للدولة.

أنطونيو غوتيريش محمد بازوم الأمين العام للأمم المتحدة الامم المتحدة انقلاب

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