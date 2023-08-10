الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب بعيار نارى أثناء حفل زفاف بالشرقية

إطلاق نار
إطلاق نار

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، حبس المتهم بقتل شاب إثر إطلاقه أعيرة نارية في حفل زفاف بالشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.  

وكان لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الأربعاء، إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف في قرية سنهوت بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول الشاب إسلام ال، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف في قرية سنهوت بمركز منيا القمح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مطلق العيار الناري الذي تسبب في وفاة الشاب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

أجهزة الأم أجهزة الأمنية اطلاق اسلام اطلا الأمنية الأربعاء المتهم بقتل شاب

الأكثر قراءة

تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية 2023 فى مصر

التحقيقات الفيدرالى تقتل شخصًا يشتبه فى تهديده باغتيال الرئيس بايدن

بينها حفل فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولى.. أجندة الدستور الثقافية

إيران تعلن التوصل لتكنولوجيا تقلب موازين الغرب

سامح عيد لـ"الشاهد": القيادى الإخوانى المقتول محمد كمال كان لديه الضوء الأخضر لممارسة العنف

تعليق نارى من ميدو على حرب التصريحات بين شيكابالا ومرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟