حبس المتهم بقتل شاب بعيار نارى أثناء حفل زفاف بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، حبس المتهم بقتل شاب إثر إطلاقه أعيرة نارية في حفل زفاف بالشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الأربعاء، إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف في قرية سنهوت بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول الشاب إسلام ال، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف في قرية سنهوت بمركز منيا القمح.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مطلق العيار الناري الذي تسبب في وفاة الشاب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.