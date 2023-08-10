الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بالاعتداء على شقيقته بسبب رفضها شراءه المخدرات بالمعصرة

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره يتضمن قيام أحد الأشخاص من مدمنى المواد المخدرة بالاعتداء على شقيقته بالضرب لرفضها إعطائه مبلغا ماليا لشراء المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

وبالفحص بناء على توجيهات اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "مصابة بخدش بالوجه"- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيقها (مقيم بذات العنوان) لاعتدائه عليها بالضرب، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أمام اللواء علاء  بشندي مدير المباحث الجنائية اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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