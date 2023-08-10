الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن خطورة متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل بشأن مدى خطورة المتحور الفرعي الجديد لـ"كوفيد -19"، والذي يُعرف باسم "EG.5"، بعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيروس كورونا الانتشار عالميا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة، وأكثر من 3100 حالة وفاة، خلال الـ28 يوما الماضية.

ومع ظهور المتحور الجديد لكورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، شهدت بعض المناطق زيادة في حالات دخول المستشفيات خلال العطلة الصيفية.

من جانبه، حدد استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، عددا من المعلومات المرتبطة بالمتحور الجديد، وذلك حسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

وقال الخولي إن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19، ظهرت في تذكير بأن الفيروس ما زال يتحور وينتشر في جميع أنحاء العالم، ويؤثر بشكل غير متكافئ على السكان الأكثر ضعفًا، وتُطلق على هذه السلالة اسم"EG.5"، وهي نسل لسلالة أوميكرون.

وقامت منظمة الصحة العالمية بإضافة متحور EG.5 إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا والتي يتم مراقبتها، في 19 يوليو.

وأوضح استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد حتى الآن أدلة على أن السلالة الناشئة أكثر قوة من السلالات السابقة، فضلا عن كون خصائص المتغير الفرعي الجديد ليست مختلفة كثيرا عن السلالات السابقة.

وقال "الخولي"، إن الأعراض الشائعة عند البالغين لهذا المتحور تشمل:

الحمى.
التهاب الحلق.
سيلان الأنف والسعال.
آلام الجسم والعضلات.
التعب والإسهال.

ويمكن ملاحظة أعراض نتيجة ضيق التنفس وتشبع الأكسجين المنخفض وضيق التنفس التنفسي لدى المرضى الذين يعانون من مرض شديد.

وأشار إلى أنه طبقا للمعلومات المتاحة وحيث أن اللقاحات ثبت فعاليتها في الحماية من السلالة أوميكرون، فمن المتوقع أن تقدم اللقاحات درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

الأكثر قراءة

تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية 2023 فى مصر

التحقيقات الفيدرالى تقتل شخصًا يشتبه فى تهديده باغتيال الرئيس بايدن

بينها حفل فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولى.. أجندة الدستور الثقافية

إيران تعلن التوصل لتكنولوجيا تقلب موازين الغرب

سامح عيد لـ"الشاهد": القيادى الإخوانى المقتول محمد كمال كان لديه الضوء الأخضر لممارسة العنف

تعليق نارى من ميدو على حرب التصريحات بين شيكابالا ومرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟