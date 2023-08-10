سامح عيد لـ"الشاهد" عن وفاة أسماء البلتاجى فى رابعة: المرأة ليس لها قيمة عند الإخوان

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن كل المتواجدين في اعتصام رابعة كانوا يعلمون بالفض قبلها بأربع ساعات، حيث لم يكن الفض سرًا أو مفاجأة، وكل الناس كانت تعلم بأن الفض سيكون الفجر.

وأضاف سامح عيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن ما حدث في رابعة، أن الميكروفون في رابعة كان يطالب الناس بأن تثبت وتقاوم، في حين أن كل الإخوان جاء إليهم أوامر بالانسحاب، للذهاب إلى محاصرة مباني المحافظات، حيث كان فض اعتصام رابعة كان شغال حتى الساعة السادسة صباحًا، في الوقت الذي كانت فيه المحافظات وأقسام الشرطة والكنائس محاصرة ويضرب عليها النار ومولوتوف".

وتابع: "لو حد قال بنت البلتاجي رحمها الله ماتت في اعتصام رابعة، ففي النهاية المرأة ليست لها قيمة عند الإخوان، فالمرأة ليس لها رتبة عامل في الإخوان وإنما رتبتين مثل رتبة المحبة والمنتسبة، وبناء على ذلك ليس للمرأة حق التصويت ولا الترشح داخل أروقة التنظيم، حتى قسم الأخوات يكون مسؤول عنه رجل عن طريق زوجته أو أخته".