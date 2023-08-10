الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بطلب من الرمادى.. بلحاج يقترب من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا

المغربي أحمد بلحاج
المغربي أحمد بلحاج

اقترب المغربي أحمد بلحاج، صانع ألعاب فريق أسوان، من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتهاء مدة إعارته مع الزمالك.

وكانت إدارة سيراميكا كليوباترا، قد تقدمت بعرض رسمي لضم اللاعب لدعم الفريق في الموسم الجديد.

وأبدى أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، رغبته في ضم اللاعب لصفوف الفريق بعد توليه المهمة في الموسم الجديد.

وكان بلحاج أحد أبرز العناصر التي اعتمد عليه "الرمادي" في صفوف أسوان وقدم اللاعب مستويات مميزة في الدور الأول من الموسم المنقضي قبل أن ينتقل إلى الزمالك على سبيل الإعارة.

أيمن الرمادي أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا أسوان الزمالك

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