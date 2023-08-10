الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح عيد لـ«الشاهد»: الإخوان أجبرت عناصرها على الاستئذان قبل الزواج

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تجبر أعضائها على الاستئذان قبل الزواج أو العمل، مشيرًا إلى أن البيعة كانت على السمع والطاعة.

وأضاف "عيد"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسلام دين يمنح معتنقيه مساحة للحركة والفكر، إلا أن هذا كان بعيدًا عن سياسة الجماعة.

وتابع، أنه رأى مسئولين بالجماعة كان يرتقوا في المناصب وهم ليسوا أهلًا للثقة ولا يملكون الكفاءة.

انتقاده لنظام الجماعة

وأشار إلى أن أول كتبه عن الجماعة بعد خروجه منها كانت عام 2000، ويحمل اسم "الإخوان المسلمين الحاضر والمستقبل"، وانتقد فيه نظام السمع والطاعة والبيعة والعمل السري والتنظيمات لأنها المفروض دعوة.

سامح عيد الإخوان الاستئذان الزواج السمع والطاعة برنامج الشاهد

مواد متعلقة

ماهر فرغلى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تأسيس اللجان النوعية للجماعة الإرهابية

ماهر فرغلى يكشف لـ"الشاهد" كيف كان يخطط حازم أبوإسماعيل وجماعته لاعتلاء السلطة

ماهر فرغلى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه أيمن الظواهرى فى الثمانينيات

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": مجموعة محمد كمال تخلصت من محمود عزت لقيادة الجماعة

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الإخوان استخدموا العمل المسلح لإنهاك الدولة

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": يحيى هاشم أول من أسس تنظيمًا سريًا للقيام بحرب عصابات

ماهر فرغلى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه قيادى من التنظيم الدولى للإخوان

الأكثر قراءة

عاجل.. رئيس كوريا الشمالية يوجه بالاستعداد لـ "حرب قادمة محتملة"

"الشرقية للدخان": 4,5 مليار جنيه مكاسب شهرية لحيتان السجائر من الاحتكار

سامح عيد لـ«الشاهد»: الإخوان أجبرت عناصرها على الاستئذان قبل الزواج

مشاورات سياسية تونسية مصرية فى تونس

زيلينسكى: مقتل 3 أشخاص فى هجوم روسى على زاباروجيا

الخارجية الأمريكية: كييف ستتخذ قرار عقد اجتماع بوتين وزيلينسكى فى دبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟