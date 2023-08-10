سامح عيد لـ«الشاهد»: الإخوان أجبرت عناصرها على الاستئذان قبل الزواج

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تجبر أعضائها على الاستئذان قبل الزواج أو العمل، مشيرًا إلى أن البيعة كانت على السمع والطاعة.

وأضاف "عيد"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسلام دين يمنح معتنقيه مساحة للحركة والفكر، إلا أن هذا كان بعيدًا عن سياسة الجماعة.

وتابع، أنه رأى مسئولين بالجماعة كان يرتقوا في المناصب وهم ليسوا أهلًا للثقة ولا يملكون الكفاءة.

انتقاده لنظام الجماعة

وأشار إلى أن أول كتبه عن الجماعة بعد خروجه منها كانت عام 2000، ويحمل اسم "الإخوان المسلمين الحاضر والمستقبل"، وانتقد فيه نظام السمع والطاعة والبيعة والعمل السري والتنظيمات لأنها المفروض دعوة.