أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، حرص الشركة على استمرارية توافر المنتج.

وأضاف "أمان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد": "اكتشفنا أن عددًا من التجار قاموا بحجب السجائر عن الأسواق".

وتابع: "نجحنا في الحفاظ على المستهلكين رغم ارتفاع أسعار السجائر".

وأوضح أن الشركة الشرقية للدخان توزع 3.5 مليار علبة سجائر سنويًا، لافتًا إلى أن دخل الشركة الشرقية للدخان هو الثاني بعد قناة السويس.

وأشار إلى أن بعض التجار يقومون بزيادة أسعار السجائر المهربة بصورة غير مبررة، معقبًا: "لا يوجد لدينا تفسير منطقي لزيادة سعر علبة السجائر في الأسواق".

واختتم أن الشركة دفعت للضرائب والجمارك 85 مليار جنيه.