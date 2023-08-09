الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عيد لـ"الشاهد": تنظيم الإخوان يقوم على الشُعب والتنظيم السرى

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان يقوم على قسم الشعب والتنظيم السري.

وأضاف سامح، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أول مرحلة لازم تدخل المسجد كمحب، ثم بعد ذلك ينتقوا البعض ويتجاهلون الباقي".

وتابع "تبدأ الجماعة بعد ذلك بوضع المنضمين للإخوان في أسر بالبيوت، والأمر كله عبارة عن تنظيم خاص، وبعد كده تبدأ تنزلك أوامر الجماعة ويأخذك معسكرات جهادية على مستوى الاتفاق مع الرئيس الراحل أنور السادات".

واستكمل "الموضوع في الإخوان مقسم إلى 7 درجات وهم محب، مؤيد، منتظم، منتسب واحد، منتسب 2، عامل، ونقيب"، مؤكدًا أنه عندما قال هذا الكلام في عام 2011 الإخوان انزعجوا جدًا.

وواصل: "عندما يصل الإخواني إلى منصب نقيب فهذا تنظيم خاص داخل التنظيم الخاص، وكان تابعًا لمحمود عزت، وهؤلاء يكتبون تقارير في الإخوان، ويحددون من يدخل مجلس الشعب ومن لا".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

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