الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عباس: 20 مليار جنيه أرباح شركات العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إن أصول شركات العاصمة الإدارية يبلغ 255 مليار جنيه. 

أضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن أصول شركات العاصمة الإدارية العام الماضي بلغ 104 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن أرباح شركات العاصمة الإدارية يبلغ 20 مليار جنيه. 

وأوضح أن قيمة ارتفاع أصول شركة العاصمة الإدارية هذا العام يبلغ 145%، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية هذا العام سددت 5.5 مليار جنيه للضرائب. 

وأكد أنه يتم استخدام الإضاءة الموفرة في الشركات التابعة للعاصمة الإدارية، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تذليل كل التحديات أمام المطورين العقاريين، متابعًا: "لدينا 85 شركة مطور عقاري باستثمارات لا تقل عن 400 مليار جنيه للشركات الخاصة".

أشار إلى أنه تمت زيادة عدد الوحدات السكنية للعاملين في الحكومة إلى 5 آلاف وحدة بالعاصمة الإدارية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تحقيق الجودة في العاصمة الإدارية، وبين أنه يوجد 42 ألف موظف يعملون في العاصمة الإدارية يوميًا. 

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