جبروت جزار.. قتل ابن عمه ووضعه فى شوال وألقاه فى الرياح التوفيقى

أمرت النيابة العامة بالقليوبية حبس المتهم بقل نجل عمه وإلقاء بجثته في المياه، 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وتخلص جزار بمدينة كفر شكر بالقليوبية من نجل عمه بطعنه عدة طعنات نافذة بأنحاء متفرقة من جسده، ووضعه جثته داخل جوال، وألقى بها في المياه.

تم إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ من والدة الطالب كريم. ع. غ 14 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، بتغيبه منذ 9 شهور.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر أن المبلغ باختفائه تم قتله عمدا من قبل ابن عمه "جاسر.ا.م" 17 سنة، من تاريخ تغيبه وذبحه ووضعه داخل جوال وألقى جثته بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة أسنيت بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار أليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.