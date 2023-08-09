الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بزيادة 145%.. ارتفاع أصول العاصمة الإدارية لـ255 مليار جنيه

م.خالد عباس
م.خالد عباس

أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، قيمة أرباح العاصمة الإدارية.

وقال عباس إن أصول العاصمة الإدارية بلغت 255 مليار جنيه عام 2022 بعدما سجلت قبل عام 104 مليارات جنيه، بزيادة 145% في قيمة الأصول وقابلة للزيادة العام الجاري، مؤكدا أن شركة العاصمة الإدارية حققت 20 مليار جنيه أرباح بنسبة ما بين 15 إلى 20%، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية سددت 5.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب العام الجاري.

وأكد أن هناك 85 شركة مطور عقاري تعمل 500 مشروع بالعاصمة الإدارية باستثمارات ما بين 300 و400 مليار جنيه للشركات الخاصة، منوها بأنه تم زيادة عدد الوحدات السكنية للعاملين في الحكومة إلى 5000 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية.

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