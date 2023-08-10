توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس الحار الرطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على الجنوب وسيناء، مع نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 10-8-2023.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس الحار الرطب نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف رطب في ساعات الصباح الباكر والمساء.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية نشاط رياح على فترات متقطعة، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة، الصغرى 25 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 درجة، الصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد : العظمى 43 درجة ، الصغرى 29 درجة.

مطروح: العظمى 30 درجة، الصغرى 25 درجة.