نصائح لحماية شعرك في فصل الصيف

تجلب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وارتفاع الرطوبة مشاكل الشعر وفروة الرأس بسبب العرق الغزير والأملاح الزائدة في الجسم، ويمكن أن تؤدي المشكلات الشائعة مثل فروة الرأس الدهنية والشعر الدهني وقشرة الرأس إلى ضعف جذور الشعر وتسبب تساقط الشعر الموسمي.

وحسب موقع Hindustan times وفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة نيشيتا رانكا تقول عن فروة الرأس الصحي: "يجب أن تكون نظيفة ولا تحتوي على أي أوساخ أو عرق أو زيوت زائدة ويجب أن تكون خالية من الالتهابات أو التهيج وليس بها أي عدوى تسببها البكتيريا، الفطريات أو الفيروسات، وإن تساقط الشعر أمر طبيعي، لكن الكثير من تساقط الشعر يمكن أن يكون علامة على مشكلة أساسية في فروة الرأس ".

وتستكمل: "تجنب منتجات الشعر القاسية، بما في ذلك تلك التي تحتوي على السيليكون، فمع المجموعة المتزايدة باستمرار من منتجات الشعر، من الأفضل التمسك بالخيارات الطبيعية اللطيفة واستخدام سيروم مغذي لفروة الرأس والانتباه لدورة النوم، و تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة و بتضمين حمض الفوليك في النظام الغذائي أيضًا ".

فيما يلي بعض الاقتراحات من الخبراء للحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس في موسم الأمطار:

اغسل فروة رأسك لإزالة أي أوساخ أو عرق أو ملوثات قد تتراكم بسبب الرطوبة في الهواء.

بعد غسل شعرك ، جففه بشكل صحيح لأن الشعر الرطب يكون عرضة للالتهابات الفطرية.

استخدم شامبو لطيف ومتوازن درجة الحموضة يناسب نوع شعرك وحالة فروة رأسكؤ يساعد على تطهير فروة الرأس دون إزالة الزيوت العطرية.

الحفاظ على شعرك مربوطًا في شكل كعكة أو ضفيرة فضفاضة لتقليل التعرض لمياه الأمطار والتجعد ومنع التشابك.

تجنب الخروج بالشعر المبلل لأنه أكثر عرضة للتقصف والتلف.

تجنب استخدام الماء الساخن أثناء غسل شعرك لأنه يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية من فروة رأسك ، مما يؤدي إلى الجفاف واحتمالية تهيج فروة الرأس. بدلا من ذلك ، استخدم الماء الفاتر أو البارد.

عدم حك فروة رأسك إذا شعرت بالحكة لأنها يمكن أن تزيد من سوء حالة فروة الرأس الحالية.

تجنب مشاركة الأمشاط أو ملحقات الشعر مع الآخرين ، حتى أفراد الأسرة ، لأنها يمكن أن تنشر التهابات فروة الرأس أو الأمراض الفطرية.

روتين وضع زيت الشعر:

يجب على المرء أن يقوم بوضع زيت شعره مرتين على الأقل في الأسبوع في الرياح الموسمية للحفاظ على نظافة فروة الرأس ومنع تراكم الشوائب، ومن الأفضل ترك الزيت على فروة رأسك وشعرك لبضع ساعات ثم غسله بالماء الفاتر.

للقشرة:

للتعامل مع قشرة الرأس أثناء فصل الصيف اختر الشامبو العلاجي ورطب فروة الرأس بالزيوت الطبيعية، يمكنك عمل قناع مصنوع من الحلبة ووضعه وتركه لمدة ساعة يعمل حمض النيكوتينيك الموجود في الحلبة على تخليص فروة الرأس من القشرة.

لفروة الرأس الدهنية:

استخدم الشامبو المنقي المصمم خصيصًا للتخلص من الزيوت الزائدة والتراكم على فروة رأسك، يمكن للمرء أيضًا التفكير في استخدام مقشر لطيف لفروة الرأس مرة واحدة في الأسبوع لإزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام، و تجنب استخدام البلسم الثقيل أو منتجات التصفيف ولا تكثر في غسل الشعر لأنه قد يتسبب في إنتاج المزيد من الزيوت.

لفروة الرأس الجافة:

ضع زيت جوز الهند مرة أو مرتين في الأسبوع ورطب فروة الرأس باستخدام شامبو وبلسم مرطب ولطيف، ثم أضف المزيد من الرطوبة إلى جسدك عن طريق شرب المزيد من الماء.

غذاء لشعر صحي:

نظام غذائي متوازن:

ينصح عمومًا بتناول نظام غذائي متوازن بما في ذلك العناصر الغذائية مثل البروتين والفيتامينات مثل الفيتامينات A و C و E والمعادن الزنك والحديد والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية، و تعتبر اللحوم والأسماك والبيض والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور مصادر جيدة.

طعام غني بالبروتين:

يتكون الشعر بشكل أساسي من بروتين يسمى الكيراتين ، لذا فإن استهلاك كمية كافية منه مهمة لصحة الشعر أضف أيضًا الدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات ومصادر البروتين النباتي مثل التمر إلى وجباتك.

الأطعمة الغنية بالحديد:

أحد الأسباب الشائعة لتساقط الشعر هو نقص الحديد لذا تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الخضروات الورقية والحبوب المدعمة.

أحماض أوميجا 3 الدهنية:

لتغذية بصيلات الشعر وتعزيز صحة فروة الرأس ، تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في السلمون والسردين والماكريل وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز.

الحد من الأطعمة المصنعة:

الأطعمة عالية المعالجة مثل الوجبات الخفيفة السكرية والدهون غير الصحية فهي لا توفر العناصر الغذائية الضرورية لشعر صحي.