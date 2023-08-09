«الغرف التجارية»: توقعات بارتفاع التبادل التجارى مع تركيا لـ15 مليار دولار

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتقديم أوجه الدعم للمستثمر التركي، وأن زيارة وزير التجارة والصناعة لتركيا كانت هي الأولى.

وأضاف عز خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بشكل أكبر بين مصر وتركيا، لافتاً إلى أن غالبية الشركات التركية العاملة في مصر تصدر مستلزمات الإنتاج إلى العديد من دول العالم.

وأوضح أن هناك 100 مليون دولار استثمارات تركية جديدة في مصر وسيتم رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، لافتاً إلى أنه سيكون هناك زيادة في عدد الشركات التركية بمصر، حيث تعتبر تركيا ثاني دولة في العالم تتوافر بها عقود مقاولات كبيرة.

وأشار إلى أن قناة السويس مرشحة لتكون مركزا من أجل أن تقوم تركيا بالنقل البري العابر من خلالها، لافتًا إلى أن تركيا من كبار المصدرين لـ إفريقيا، وهي الشريك التجاري مع مصر.

ولفت إلي أنه تم التوافق على إنشاء منطقة صناعية تركية في قناة السويس، وأن وزير التجارة والصناعة تقابل مع شخصيات كثيرة.

كما بين أنه تم حل مشكلات كثيرة، لـ المستثمرين الأتراك، وأن وزير التجارة كان يقوم بحل المشكلات معقبًا: "بفضل الله.. هناك تهافت من الشركات التركية على الاستثمار في مصر".

كما أكد وجود دعم مصري للمستثمر التركي لتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى أن الأسبوع المقبل، أو بعد المقبل، سيكون هناك توافد على مصر.