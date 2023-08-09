ذا أثلتيك: أرسنال يضم ديفيد رايا معارًا لمدة موسم

أنهى نادي أرسنال الانجليزي إجراءات التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى فريق برينتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض أرسنال فترة من المفاوضات مع نظيره برينتفورد من أجل حسم صفقة رايا وضمه لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن أرسنال توصل لاتفاق مع برينتفورد من أجل ضم ديفيد رايا لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين جنيه استرليني، مصحوبًا بإمكانية الشراء في نهاية الإعارة مقابل 27 مليون جنيه استرليني.

ويلعب ديفيد رايا ضمن صفوف فريق برينتفورد منذ انضمامه من نادي بلاكبيرن خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وأفادت الشبكة أن رايا وقع على عقد جديد مع برينتفورد وهو ما يعني أنه إما أن يوقع أرسنال مع اللاعب على عقد دائم خلال سنة أو يعود لبرينتفورد مرة أخرى.