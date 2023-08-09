الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أمن المعلومات يُحذر: الهجمات السيبرانية خطر يُهدد دول العالم

الهجمات السيبرانية
الهجمات السيبرانية

قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن التكنولوجيا أصبحت متداخلة في جميع مناحي الحياة بدول العالم الفقيرة منها والغنية، مُشيرًا إلى أن تلك التكنولوجيات يمكن استخدامها في استهداف أمن تلك الدول من خلال هجمات سيبرانية مختصة بنشر الأخبار الكاذبة، وتغيير الوعي والفكر المجتمعي.

الترويج للأخبار الكاذبة

وأكد الدكتور محمد عزام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم استخدام التكنولوجيا في الترويج للأخبار الإلكترونية الكاذبة لإحداث توتر داخل المجتمعات، والدول غير المتقدمة تستخدم الكتائب الإلكترونية لنشر هذه المعلومات الخاطئة.

وأضاف أن هذه الهجمات السيبرانية تقوم بها مجموعات مجهولة الهوية من خلال نشر الأخبار الكاذبة من خلف شاشة الكمبيوتر، وبالتالي ملاحقة هذه العناصر أمر يصعب تحقيقه، لذا على الدول تأمين أوضاعها الإلكترونية جيداً من خلال الاستعانة بخبراء في هذا الأمر مع تنمية البنية التحتية الرقمية المسئولة عن التصدي لتلك الهجمات.

الهجمات السيبرانية

وتابع: "الهجمات السيبرانية لم تترك دولة وشأنها، والدليل على ذلك اختراق بيانات الناخبين في انتخابات أمريكا 2022 وهذا الاختراق هدفه دراسة أفكار المواطنين، ومن ثم ترويج الأفكار التي تشوه هذا الفكر الجماعي".

محمد عزام خبير أمن معلوماتي الاخبار الكاذبة القاهرة الإخبارية ملف اليوم

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