مندوب السودان بالأمم المتحدة: نرحب بقمة دول الجوار وبيانها المتوازن

قال الحارث إدريس، مندوب السودان بالأمم المتحدة، إن السودان رحب بقمة دول الجوار التي انعقدت في القاهرة يوم 13 يوليو وبيانها المتوازن، وستتعامل مع الآلية الوزارية المنبثقة عنها اتساقا مع ترحيبها بمسار جدة.

وأضاف إدريس، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالسودان، أن أول اجتماع للآلية في العاصمة التشادية وأصدر بيانه الختامي بمشاركة وزارء الخارجية، ولذلك سيعمل السودان مع كافة الأطرف الداعية لوقف الحرب واستتباب حكم القانون، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة أبدت استعدادها التام لوقف العلميات العسكرية الدفاعية إذا التزمت قوات الدعم السريع بوقف مهاجمة المساكن والأحياء والمباني الحكومية وقطع الطريق وأعمال النهب الموثقة.

حملة عنف للدعم السريع والمليشيات للسيطرة على بعض المدن الكبرى

تابع: أن قوات الدعم السريع شنت مع المليشيات المتحالفة حملة عنف للسيطرة على بعض المدن الكبرى وقطع طرق التجارة في دارفور، واستخدمت فيها مدفعية ثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية، مردفًا كما نسقت حركاتها مع المليشيات المتحالفة وقاموا بتهجير سكان الريف قصرًا مع حرق المساكن في جزء من استراتيجية للتوسع في حيازة الأراضي، حيث عملت على قطع بعض الطرق الرئيسية في دارفور وتشاد وإفريقيا الوسطى والعديد من المدن الرئيسية.