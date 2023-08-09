الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب السودان بالأمم المتحدة: نرحب بقمة دول الجوار وبيانها المتوازن

الحارث إدريس
الحارث إدريس

قال الحارث إدريس، مندوب السودان بالأمم المتحدة، إن السودان رحب بقمة دول الجوار التي انعقدت في القاهرة يوم 13 يوليو وبيانها المتوازن، وستتعامل مع الآلية الوزارية المنبثقة عنها اتساقا مع ترحيبها بمسار جدة.

وأضاف إدريس، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالسودان، أن أول اجتماع للآلية في العاصمة التشادية وأصدر بيانه الختامي بمشاركة وزارء الخارجية، ولذلك سيعمل السودان مع كافة الأطرف الداعية لوقف الحرب واستتباب حكم القانون، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة أبدت استعدادها التام لوقف العلميات العسكرية الدفاعية إذا التزمت قوات الدعم السريع بوقف مهاجمة المساكن والأحياء والمباني الحكومية وقطع الطريق وأعمال النهب الموثقة.

حملة عنف للدعم السريع والمليشيات للسيطرة على بعض المدن الكبرى

تابع: أن قوات الدعم السريع شنت مع المليشيات المتحالفة حملة عنف للسيطرة على بعض المدن الكبرى وقطع طرق التجارة في دارفور، واستخدمت فيها مدفعية ثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية، مردفًا كما نسقت حركاتها مع المليشيات المتحالفة وقاموا بتهجير سكان الريف قصرًا مع حرق المساكن في جزء من استراتيجية للتوسع في حيازة الأراضي، حيث عملت على قطع بعض الطرق الرئيسية في دارفور وتشاد وإفريقيا الوسطى والعديد من المدن الرئيسية.

مندوب السودان بالأمم المتحدة قمة دول الجوار بيانها المتوازن الآلية الوزارية الأطرف الداعية لوقف الحرب القوات المسلحة الدعم السريع المليشيات المتحالفة

مواد متعلقة

مندوب السودان بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر لوقف الحرب

مندوب السودان بالأمم المتحدة يطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

واشنطن ترحب باجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن السودان

شهاب الطيب لـ"الدستور": اجتماع دول جوار السودان نجح في وضع آلية لمتابعة الأزمة

"عربية النواب": مصر حريصة على دعم واستقرار السودان وسلامة أراضيه

مفوضية اللاجئين: الأوضاع الصحية فى السودان تزداد سوءًا

الأكثر قراءة

مندوب السودان بالأمم المتحدة يطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

بفستان زفاف.. بشرى تخطف الأنظار فى كواليس "طبيبة شرعية"

سيراميكا كليوباترا يقترب من استعارة لاعب الأهلى

منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

انهيار سد مائى فى النرويج

الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟