الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: تحذير السودان بشأن حضور المبعوث الأممي لمجلس الأمن غير مقبول

السودان
السودان

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تحذير السودان بشأن حضور المبعوث الأممي لمجلس الأمن غير مقبول.

كانت الخرطوم حذرت بإنهاء وجود البعثة الأممية إذا شارك رئيسها بجلسة لمجلس الأمن. 

وشهدت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أعمال عنف منذ منتصف أبريل عندما اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي امتد من شوارع العاصمة الخرطوم إلى منطقة دارفور. 

قُتل ما لا يقل عن 2800 شخص في النزاع، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح ، على الرغم من أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير ، حيث تكافح وكالات الإغاثة ومجموعات المراقبة للعمل في البلد الذي يزداد خطورة.

ونزح أكثر من 3.7 مليون سوداني داخل البلاد وفر ما لا يقل عن 800 ألف شخص إلى الدول المجاورة ، ووفقًا للأمم المتحدة.

المبعوث الأممي ​واشنطن​ الخرطوم مجلس الأمن السودان

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