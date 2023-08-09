مصرع وإصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق "الفرافرةـ ديروط"

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون إثر تصادم سيارتين ملاكي مع ربع نقل بمحور "الفرافرة- ديروط"، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين، كما انتقلت وحدة الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية لاستخراج الجثث والمصابين من حطام السيارات الثلاث بسبب قوة تصادم السيارات.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير، بالفحص تبين تصادم سيارتين ملاكي مع ثالثة ربع نقل بمحور "الفرافرة- ديروط" ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 6، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

كما انتقلت وحدة الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية، لاستخراج الجثث والمصابين من حطام السيارات الثلاث، نتيجة قوة التصادم.

أسفر الحادث عن مصرع كل من: محمد رمضان علام، محمد علي عويس، أحمد أبوالريش، محمد أحمد شعبان، فيما أصيب أحمد عمر عبدالناصر، 35 عامًا، من الإسكندرية، عبدالرحمن علي الزفتاوي، 21 عامًا، الاسكندرية، وليد محمد خليفة، 28 عامًا، ومقيم أسيوط، عمر محمد سيد، 11 عامًا، من أسيوط، هشام خليفة غنيم، 20 عامًا، من الفيوم، عبدالله يوسف عبدالناصر.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.