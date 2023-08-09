سيراميكا كليوباترا يقترب من استعارة لاعب الأهلى

اقترب نادي سيراميكا كليوباترا من التوصل لاتفاق مع مسئولي الأهلي من أجل استعارة عمار حمدي، لاعب وسط المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، قد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرج عمار حمدي من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في الموسم الجديد، وتم استبعاده من القائمة الأولية ليتم الاستقرار على تجديد إعارته مجددًا.

واستقبل عمار حمدي عدة عروض خلال الساعات الماضية للانتقال على سبيل الإعارة من بينها سيراميكا كليوباترا وفيوتشر وزد والمقاولون العرب وسموحة.