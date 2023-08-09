عدم استقرار.. تغيرات جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تشهد مصر في الفترة الحالية استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 8 درجات مئوية وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أكّدت أنَّ البلاد ستشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية على شمال البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى ٣٤ درجة مئوية.

وسجّلت مناطق من السواحل الشمالية خلال الساعات الأخيرة ٣١ درجة مئوية، بينما جاءت شمال الصعيد بـ٣٧ درجة مئوية أما عن جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تكون درجة العظمى في الظل ٤٥ درجة مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، حلايب- شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق حلايب- شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر.

أما عن الظواهر الجوية، فكشفت الأرصاد عن تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أعلنت الأرصاد أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر الأحمر والتي تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.