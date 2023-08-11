ما جراحات تجميل الرجال ولماذا تزايدت مؤخرا بين الشباب؟

كل من الرجال والنساء على حد سواء يريدون مظهرا مثاليا، سواء شكل الأنف أو الجلد المترهل حول العينين والتجاعيد التي تظهر على الجبهة.

انتشرت مؤخرا عدد من الجراحات التجميلية المخصصة للرجال، وأحيانا تُربط بالغرور والانغماس في الذات وردود الأصدقاء بعد العمليات وحكمهم، ولكن مع التقدم في السن قد يحتاج الإنسان إلى بعض عمليات التجميل لزيادة الثقة في النفس، خاصة وأن المجتمع بدأ يدرك أن الجراحة التجميلية ليست فقط للنساء ولكن للرجال أيضًا، حسبما ذكر موقع “بيلا كوزماتيك سيرجري” المتخصص في عمليات التجميل.



لقد بدأت الجراحة التجميلية أن تُرى كوسيلة لتحسين احترامك لذاتك وثقتك بنفسك.

عمليات التجميل للرجال

فوائد جراحة التجميل للرجال:

تقدم الجراحة التجميلية مجموعة متنوعة من الفوائد للرجال، والفائدة الأكثر وضوحا هي التحسين المادي للمنطقة المستهدفة، على سبيل المثال، إذا خضعت لعملية إعادة تشكيل الأنف، فسيكون لديك أنف أكثر تناسقًا مع وجهك، ما قد يحسن مظهرك العام بشكل كبير.

بالإضافة إلى تحسين احترام الذات، يمكن للجراحة التجميلية أيضًا زيادة الثقة، وأفاد العديد من الرجال الذين خضعوا للجراحة التجميلية أنهم يشعرون بتحسن تجاه أنفسهم ولديهم ثقة أكبر في حياتهم الشخصية والمهنية، ويمكن للجراحة التجميلية أيضًا أن تعزز احتمالات المواعدة من خلال مساعدة الرجال على الشعور بأنهم أكثر جاذبية وإليكم أشهر العمليات، حسبما ذكر موقع “بيلا كوزماتيك سيرجري” المتخصص في عمليات التجميل.



تجديد شباب الجفن:

مثلما تظهر على النساء غالبًا علامات الشيخوخة حول العينين، كذلك تظهر عند الرجال، وقد تكون عبارة "العيون هي نافذة الروح" صحيحة، لكني أود أيضًا أن أضيف العبارة القائلة بأن "الجفون هي النافذة التي ترى الروح من خلالها"، الجلد المجعد المتدلي الرخو، والحواجب الجانبية التي تتدلى فوق الجفون العلوية، والوسادات الدهنية المنتفخة أسفل الجفون مع قيعان الدموع البارزة تظهر صورة التعب وفقدان الحيوية.

يمكن أن تكون الجراحة لاستعادة الجفن العلوي هي الحل.



عمليات تجميل للرجال



شد الرقبة:

هل تنظر في المرآة وتقول لنفسك "أنا أكره رقبة الديك الرومي هذه"؟، هل تزداد صعوبة شراء قمصان مناسبة لربطات العنق؟ إذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بنعم، فقد تكون استشارة شد الرقبة فكرة مفيدة حيث يجب أن يكون للرجل خط فك قوي وتقاطع هش بين الذقن والرقبة، إن وجود الجلد المتدلي مع أو بدون الدهون الزائدة التي تحجب خط الفك يمكن بالتأكيد أن يظهر صورة الشيخوخة المبكرة للفرد وتظهر شكله أكبر.



تجميل الأنف:

التناسب هو كل شيء، إذا كنت غير راضٍ عن شكل أنفك أو كيف يمتزج مع بقية وجهك، فاطلب من جراح التجميل إجراء تحليل لوجهك، إذا كان الأنف يبدو كبيرًا، فربما يكون الجزء السفلي من الوجه غير متناسق، مثل الفك السفلي الصغير أو الذق، في كثير من الأحيان، أقوم بإجراء عملية تكبير الذقن من خلال عملية تجميل الأنف لتوفير مظهر متناغم للوجه.