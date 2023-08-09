رئيس جامعة الأقصر يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات متعلقة بقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، من بينها: تنفيذ الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث؛ لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع، والتوصية برفعها للجهات المعنية.

واستعرض المجلس بيان الجامعات بالبرامج الدراسية المفعلة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات، والمصروفات المقررة لكل برنامج.

كما أوصى المجلس بالموافقة على ترشيح اللجنة المشكلة؛ لدراسة تفاصيل مسابقة MOSAIC الخاصة بالابتكار وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية، وتعميمها لتشمل الجامعات والمراكز البحثية خارج مصر.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد بدأ مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر دوراته الصيفية، بـ"كورس مهارات التوظيف"، وسط إقبال كبير من الطلاب.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن دور الجامعة لم يعُد مُقتصرًا على التعليم الأكاديمي فقط، بل تسعى الجامعة لدعم الطلاب والخريجين؛ لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، من خلال استغلال فترة الإجازة الصيفية، والاستفادة من قدرات ومدربي مركز التطوير المهني بالجامعة.

وأضاف الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر لديه القدرة على توجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذا مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة.

ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحسن، مدير المركز، إن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على استمرار خدمات المركز للطلاب حتى في فترة الإجازة الصيفية تلبية لرغبة أبنائه الطلاب.

يشار إلى أن المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في كلية الألسن بجامعة الأقصر، جرى إنشاؤه وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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