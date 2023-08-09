الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفى: تعاون الجيش مع قبائل سيناء حمى الوطن من مخططات الإرهاب

قبائل سيناء
قبائل سيناء

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي إن أهالي سيناء وقبائلها قاموا بدور بطولي على مدار التاريخ المصري والأزمات التي مر بها الوطن، حيث تصدت قبائل سيناء وأهلها لرسائل التهديد التي كانت تنشرها التنظيمات الإرهابية بين الحين والآخر لإجبار الأهالي على ترك المنازل من أجل فرض السيطرة على هذه المحافظة.

دور قبائل سيناء 

أضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قبائل سيناء كانت تمد الجيش بالمعلومات الخاصة بتحركات التنظيم الإرهابي في سيناء من أجل تحديد مواقع المقابلة العسكرية مع هذه التنظيمات التي كانت لا تريد للوطن خيرًا.

وتابع أنه تم الانتصار على مخططات الإرهاب التي كانت تتمثل في إسقاط الوطن منذ بداية عام 2011 وحتى تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، لهذا تعاون الجيش مع قبائل سيناء حمى الوطن والمواطنين من مخططات الإرهاب الغاشمة.

 مظاهر التنمية في سيناء 

وأشار إلى أن الدولة حرصت على السير في مسارين بسيناء، حيث تمثل المسار الأول في القضاء على العناصر الإرهابية وتنظيف سيناء وتطهيرها من هذه القوى الغاشمة، والمسار الثاني تمثل في إدخال مظاهر التنمية في سيناء، وبالفعل تشهد سيناء الآن تنمية شاملة غير مسبوقة، فتحولت سيناء من أرض الألغام إلى جنة الله في الأرض، حيث تم إنشاء المدن الجديدة، تطوير الشيخ زويد، إدخال الخدمات التي كانت تنقص المواطنين، إنشاء طرق مرصوفة، الاهتمام بصحة المواطنين من خلال القوافل الطبية، إنشاء المدارس والجامعات بسيناء.

جميل عفيفي كاتب صحفي الإرهاب اكسترا اليوم اكسترا نيوز

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