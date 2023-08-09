محافظ الغربية يشهد حفل تكريم الأوائل في مختلف المراحل التعليمية

كرَّم محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة المركز الثقافي بطنطا، أوائل الجمهورية والمحافظة في مختلف المراحل التعليمية المختلفة، حيث شمل التكريم أوائل الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، والاعدادية العامة والإعدادية الأزهرية.

جاء ذلك بحضور النائب عبدالمنعم شهاب، النائب عمرو السعيد، النائب أحمد حماد، النائبة مرفت الكسان، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، الشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالغربية، رؤساء المراكز والمدن، مديري المديريات.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، تلاوة القرآن الكريم، تلاه عرض غنائي لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وعرض فيديو إنجازات الدولة المصرية، تلاه كلمة فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة، مدير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، حيث بدأ كلمته بتوجيه التحية للمحافظ وللطلبة وزويهم لنجاحهم وتفوقهم.

كما نقل تحية فضيلة الإمام الأكبر للمحافظ وللطلبة المتفوقين، ونقل تحية الوزير الدكتور محمد عبدالرحمن الطريبي، وكيل الأزهر الشريف للمحافظ، مؤكدًا أن الغربية خرج منها الفريق سعد الدين الشاذلي، عبدالمنعم رياض، سعد زغلول، مصطفى كامل، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمود خليل الحصري.

وبدأ المهندس ناصر حسن، كلمته بنقل تحية وزير التربية والتعليم للمحافظ والطلبة المتفوقين وتقديم الشكر للمحافظ، على دعمه الكامل للعملية التعليمية والمتابعة المستمرة لجميع مراحل التعليم بالمحافظة وأنه الدافع لتحقيق المحافظة لأعلى المراكز على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته صرح، بأن التربية والتعليم بالغربية حصدت ٢٥٧ مركزًا جمهوريًا منهم ٥٣ مركز أول جمهوري في مختلف الأنشطة التربوية والرياضية والفنية والموسيقية، تلاها عرض فيديو إنجازات محافظة الغربية.

ووجه محافظ الغربية، التهنئة للطلاب الأوائل والمتفوقين، الذين حصدوا المراكز المتقدمة بفضل مجهودات أولياء الأمور والمعلمين، مشيرًا إلى أن الغربية مليئة بالمتميزين في كل القطاعات ليس فقط في التعليم وإنما في مختلف المجالات، وهذا نتاج حرص المحافظة على الاهتمام ببناء وتنمية الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن التكريم يأتي تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسؤولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وسادت أجواء من البهجة أثناء تكريم المحافظ للطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية، حيث تم تكريم 3 طلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، 3 طلاب أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، طالبان من أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، 5 من الأوائل على مستوى معاهد القراءات إلى جانب تكريم 82 طالب وطالبة من أوائل المحافظة فى المراحل الإعدادية العامة، الإعدادية الأزهرية، الدبلومات الفنية، الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، التربية الخاصة والمكفوفين.

واختتم الحفل بتكريم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، تقديرًَا لمجهوداتهم الواضحة في دعم العملية التعليمية وتسليمهم درع المحافظة.

محافظ الغربية يشهد حفل تكريم الأوائل

محافظ الغربية يشهد حفل تكريم الأوائل

محافظ الغربية يشهد حفل تكريم الأوائل

43E49D37-9661-4455-A881-5EA0F30F13D7