مستخدمو تويتر يعلقون على أزمة شيكابالا ورئيس الزمالك السابق.. ماذا قالوا؟

تصدَّر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، ترند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية وحتى هذه اللحظة، وسط تفاعل كبير من المغردين الذين وجهوا رسائل شكر له عبر تدوينات قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق المغردون هاشتاجًا يحمل اسم "شيكابالا" دعمًا لقائد فريق الزمالك بعد بيانه الأخير الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ردًا على انتقادات مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق له، حيثُ شنّ الأخير هجومًا على الأول بعدد من التصريحات، اتهمه خلالها بالتقصير وتحريض اللاعبين على عدم المشاركة في المباريات بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وجاء هاشتاج "شيكابالا" ضمن أكثر الموضوعات المتداولة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيثُ تفاعلت جماهير الزمالك مع بيان شيكابالا الذي نشره على صفحته الرسمية على فيس بوك.

وتنوعت التعليقات حول أزمة شيكابالا مع رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، إذ قال أحدهم: «يعنى إنت كدبت إسلام صادق فى كل اللى اتكتب بس صدقت الجزء بتاع شيكابالا لأنه جاى على هواك، وعمال تقول غرامتك اللى اتخصمت منه ودفعها لسنين، ولما تحط اسم زيزو وفتوح إنت بتضرب الفريق ببعضه مع كابتنه».

وقال آخر في تغريدة عبر "تويتر": «‏كل الدعم لأيقونة كرة القدم بنادي الزمالك شيكابالا، أتمنى الدعم والمساندة من لاعبي كرة القدم الكبار بالنادي».

وأضاف آخر: «شيكابالا أسطورة زملكاوية لا يمكن التشكيك في انتمائه لنادي الزمالك والجمهور الأبيض على مر التاريخ، فهو يخلص تماما للنادي والجميع يعرف ما يريده رئيس الزمالك السابق وكيف انهار النادي على ايده».

وكان رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور قد قال خلال تصريحات له إن محمود عبد الرازق المعروف بـ"شيكابالا" تمرد، من خلال جمع اللاعبين ومطالبتهم بعدم الالتحاق بتدريبات فريق الفارس الأبيض، بسبب المستحقات المتأخرة.

ودفعت تصريحات رئيس الزمالك السابق، والّتي أدلى بها في الآونة الأخيرة، شيكابالا قائد الفريق الأول لنادي الزمالك بالرد من خلال بيان رسمي، كاشفًا مفاجأة حول المستحقات المتأخرة للاعبين وحقيقة الحجز على النادي بسبب غرامات مالية من قبل اتحاد الكرة المصري.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية من داخل القلعة البيضاء، أن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق يتمسك ببقاء شيكابالا، ضمن صفوف الفريق الأبيض خلال منافسات الموسم الجديد.

وطلب أوسوريو من إدارة القلعة البيضاء الفصل بين الخلافات مع اللاعب وبين الأمور الفنية فى المستطيل الأخضر.