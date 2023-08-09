رسميًا.. أندريس إنييستا ينضم إلى الإمارات الإماراتي

أعلن الإسباني أندريس إنييستا لاعب فريق برشلونة السابق، انتقاله رسميًا إلى صفوف فريق الإمارات الإماراتي، بدءًا من الموسم الجديد 2023-2024.

قال إنييستا في فيديو نشره عبر حسابه على موقع “تويتر”:"سعيد للغاية للتواجد في رأس الخيمة لارتداء قميص فريق الإمارات".

وعلق إنييستا قائلًا:"نادي جديد. تحد جديد. نفس الحماس كالعادة".

ووصل إنييستا مساء الاثنين الماضي إلى الإمارات للتوقيع لفريقه الجديد.

كان أندريس إنييستا قد رحل عن فيسيل كوبي الياباني، بعد 5 أعوام قضاها مع الفريق.

كانت تقارير قد ربطت إنييستا بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الصيفي الحالي، إضافة لوجود اهتمام سعودي بضمه.

وشارك أندريس إنييستا في 133 مباراة رفقة فيسيل كوبي حتى الآن في جميع البطولات، وقاد فريقه نحو التتويج بلقب كأس الإمبراطور لعام 2019، وكأس السوبر الياباني في عام 2020.