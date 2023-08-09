حنين للعصفورة أم سخرية.. إيلون ماسك يثير الجدل باستفتاء شعار "تويتر"

أثار رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك الجدل بعد طرحه استفتاء عبر تطبيق "تويتر"، يسأل رواده رأيهم في الشعار الجديد والذي يجع بين العصفورة الشهيرة التي كانت شعار التطبيق وعلامة X التي أعاد تسمية التطبيق بها وأصبحت شعاره.

استفتاء غامض

وأكد موقع "بيز باظ" الأمريكي، أن البعض يرى أن استفتاء ماسك هو عبارة عن محاكاة ساخرة لكل من يقول إن شعار العصفورة الزرقاء كان أفضل، بينما يقول آخرون أن السبب الحقيقي غامض، خصوصًا وأن الشعار الجديد لم يلق أي إعجاب أو تفاعل.

ويشير الشعار، كما هو معروض في تغريدة ماسك، إلى لمسة فكاهية لطائر تويتر الشهير، مما يوحي بأنه رسم كاريكاتوري محتمل بدلاً من تغيير حقيقي للشعار الجديد.

وأضاف الموقع أن نية ماسك في نشر هذا الشعار المختلط الغريب لا تزال غامضة، وقد يكون لها دوافع خفية لدى ماسك، فهذه التغريدة تثير الجانب التخميني المحيط بمنصب ماسك والتساؤلات حول ما إذا كانت هناك أجندات خفية أو معاني أساسية وراء أفعاله.

بالنظر إلى ولع ماسك بالسلوك الإبداعي والخفي أحيانًا عبر الإنترنت، فليس من غير المألوف أن تثير منشوراته التكهنات والمناقشات بين أتباعه.

وتابع الموقع أنه اعتبارًا من الآن ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكاة الساخرة للشعار هذه تحمل أي أهمية أعمق أم أنها مجرد طريقة مسك لإضفاء الدعابة على وجوده على وسائل التواصل الاجتماعي.

رهان ماسك

وعلى جانب آخر، أكدت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن إيلون ماسك يراهن الآن على أن شراكة تقنية إعلانية جديدة وأدوات أمان محسّنة للعلامات التجارية ستجذب المعلنين الذين غادروا في الأشهر التي انقضت منذ شرائه للشركة.

وقالت شركة X، التي أعاد ماسك تسمية الشركة، إنها وقعت صفقة لمدة عام واحد مع شركة Integral Ad Science، التي تبيع تقنية التحقق من الإعلانات.