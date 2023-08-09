الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالأرقام.. كارثة مالية على أبواب الزمالك قبل بدء الموسم الجديد

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الموقف المالي للنادي في الوقت الحالي وسط الالتزامات والأعباء المالية على النادي.

وأكد أن إدارة الزمالك دفعت لاتحاد الكرة 15 مليون جنيه كاش، إضافة إلى 30 مليون متمثلة في خطاب من الشركة الراعية لاتحاد الكرة، لافتًا إلى أن حساب الزمالك يتواجد به نحو 600 ألف دولار فقط.

تابع "النادي ملزم بدفع راتب 3 شهور لأوسوريو والمساعد الأجنبي" بما يصل لـ 400 ألف دولار، مضيفًا:"اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم منذ ٦ شهور".

أضاف: "مقدم الـ25% عن الموسم الجديد للاعبين ومبلغ 12 مليون جنيه لاتحاد الطائرة، و١٠٠ ألف دولار لجارالدا مدرب اليد السابق".

وواصل: "الزمالك مطالب بدفع مليون و٤٠٠ ألف دولار لسبورتنج لشبونة، بجانب 250 ألف دولار لأتشامبونج و١٠ آلاف دولار خاصة بحق الرعاية لوادي دجلة في إبراهيما نداي".

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