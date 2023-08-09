أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يُشاركون في صلوات تجنيز الأنبا ميشائيل

شارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، في صلوات تجنيز الأسقف الراحل الأنبا ميشائيل، أسقف جنوب ألمانيا، من بينهم الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الجيزة ووسطها وتوابعها ، والانبا دميان أسقف شمال ألمانيا وتوابعها.

ونعى الأساقفة المشاركين في صلوات التجنيز، الأسقف الراحل الأنبا ميشائيل خلال الصلوات، وذلك بمشاركة كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية.

ورحل الأنبا ميشائيل عن عمر بلغ ٨١ سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي ٤٥ سنة، قضى معظمها في خدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوبي ألمانيا.

وبعثت القنصلية المصرية العامة بفرانكفورت رسالة التعزية في نياحة أسقف جنوب ألمانيا مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل الذي رحل مؤخرا.

وقدمت القنصلية المصرية ببرقية تعزية اليوم، إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وشعب الكنيسة القبطية في الداخل والخارج، وجاء نص الرسالة كالتالي:"تنعي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت نياحة الأنبا ميشائيل، أسقف جنوبي ألمانيا ورئيس دير الأنبا أنطونيوس فى كريفلباخ، والذى تنيح اليوم بعد حياة حافلة من خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى ألمانيا، ويتقدم القنصل العام أمين حسان وجميع أعضاء القنصلية العامة بخالص التعازي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس وشعب الكنيسة في الداخل والخارج، حيث كان الأسقف المتنيح مثالًا للخدمة والعطاء وخير ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدى عمره الحافل".