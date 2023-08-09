الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا للعام الدراسي الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بمقر الكلية بمدينة طنطا.

‎وأوضح الدكتور محمود زكي، أن بدء تشغيل كلية الفنون التطبيقية يستهدف تحقيق التكامل بين البرامج الأكاديمية وخدمة القطاعات الصناعية بمحافظة الغربية وخدمة مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وذلك وفقًا للبرامج الدراسية المتاحة بالكلية، حيث تمنح الطلاب درجة البكالوريوس في 3 تخصصات رئيسية، الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة، خاصةً في ظل التغيرات التي يفرضها سوق العمل، موضحًا أن الجامعة تعمل دائمًا على تطوير برامجها التعليمية، و إتاحة فرص تعليمية متميزة أمام طلابها لمواكبة كل ما هو بما يخدم مجتمع المعرفة.

‎وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم إنهاء التجهيزات الفنية والإنشائية اللازمة لمقر الكلية طبقًا للمواصفات القياسية، ويضم ١٦ فصلًا دراسيًا وصالة للرسم، و٢ مدرج تعليمي و٣ معامل للحاسب الآلي، و٩ معامل وورش متخصصة، علاوة على إنهاء كافة المرافق اللازمة.

وتابع رئيس الجامعة، أنه تم استكمال الهيكل الأكاديمي للكلية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالهيكل الإداري.

بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا

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