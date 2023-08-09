مسؤول النشاط الرياضي بـ"بلدية المحلة" يكشف تفاصيل اختبارات الالتحاق بـ"كابيتانو مصر"

كشف عمرو عبد العاطي، المسئول عن النشاط الرياضي في نادي بلدية المحلة، الذي يستضيف اختبارات «كابيتانو مصر»، إن الاختبارات تُجرى فى الملعب الرئيسي إلى جانب المنطقة التي تم ضمها للنادي، وذلك تحت إشراف كامل من مديرية الشباب والرياضة بالغربية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال «عبد العاطي»، في تصريحات صحفية: «في أي اختبارات مماثلة يتم ملء استمارة التقديم بمقابل مادي معين، لكن التسجيل في (كابيتانو مصر) دون أي مصروفات، ما جعل التقديم متاحًا لأي ناشئ موهوب من أى مكان».

وأضاف أن الاختبارات تتضمن 3 محاور، بدنى ومهارى وفى الملعب، وفى ظل كثافة الأعداد المتقدمة، تم تقسيمهم إلى مجموعة فرق، كل فرقة منها تتكون من 6 لاعبين، مع توزيعهم على 4 ملاعب، بحيث يتم اختبار 48 لاعبًا فى الملعب كل مرة.

وواصل: «نجاح المشروع فى الموسم الأول أدى إلى زيادة إقبال الطلاب على المشاركة بشكل غير مسبوق، حتى إن اليوم الأول شهد مشاركة أكثر من 3000 لاعب، رغم أن المسجلين على الموقع المخصص 2500 لاعب».

وأكمل حديثه قائلا: «وزارة الشباب والرياضة أتاحت إمكانية الاختبار بشهادة الميلاد فقط، بشرط أن يكون تاريخ الميلاد 2009، لذا خضع 3000 طالب للاختبارات فى اليوم الأول، ثم تُستكمل الاختبارات اليوم، ويمكن للمتخلفين عن اليوم الأول المشاركة به».

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وإشراف المحاسب يسري الديب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالغربية وفريق عمل الوزارة دكتور محمد المسلماني والدكتور سيد الشتيحى.

يُعد «كابيتانو مصر» أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

363781421_827204318975224_422926736222239004_n

363866340_272733148817102_3423918472050490556_n

363734697_3592909044275035_3985531978732603310_n