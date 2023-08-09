الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسؤول النشاط الرياضي بـ"بلدية المحلة" يكشف تفاصيل اختبارات الالتحاق بـ"كابيتانو مصر"

«كابيتانو مصر»
«كابيتانو مصر»

كشف عمرو عبد العاطي، المسئول عن النشاط الرياضي في نادي بلدية المحلة، الذي يستضيف اختبارات «كابيتانو مصر»، إن الاختبارات تُجرى فى الملعب الرئيسي إلى جانب المنطقة التي تم ضمها للنادي، وذلك تحت إشراف كامل من مديرية الشباب والرياضة بالغربية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

 

وقال «عبد العاطي»، في تصريحات صحفية: «في أي اختبارات مماثلة يتم ملء استمارة التقديم بمقابل مادي معين، لكن التسجيل في (كابيتانو مصر) دون أي مصروفات، ما جعل التقديم متاحًا لأي ناشئ موهوب من أى مكان».

 

وأضاف أن الاختبارات تتضمن 3 محاور، بدنى ومهارى وفى الملعب، وفى ظل كثافة الأعداد المتقدمة، تم تقسيمهم إلى مجموعة فرق، كل فرقة منها تتكون من 6 لاعبين، مع توزيعهم على 4 ملاعب، بحيث يتم اختبار 48 لاعبًا فى الملعب كل مرة. 

 

وواصل: «نجاح المشروع فى الموسم الأول أدى إلى زيادة إقبال الطلاب على المشاركة بشكل غير مسبوق، حتى إن اليوم الأول شهد مشاركة أكثر من 3000 لاعب، رغم أن المسجلين على الموقع المخصص 2500 لاعب». 

 

وأكمل حديثه قائلا: «وزارة الشباب والرياضة أتاحت إمكانية الاختبار بشهادة الميلاد فقط، بشرط أن يكون تاريخ الميلاد 2009، لذا خضع 3000 طالب للاختبارات فى اليوم الأول، ثم تُستكمل الاختبارات اليوم، ويمكن للمتخلفين عن اليوم الأول المشاركة به». 

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وإشراف المحاسب يسري الديب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالغربية وفريق عمل الوزارة دكتور محمد المسلماني والدكتور سيد الشتيحى.

 

يُعد «كابيتانو مصر» أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

363781421_827204318975224_422926736222239004_n
363781421_827204318975224_422926736222239004_n
363866340_272733148817102_3423918472050490556_n
363866340_272733148817102_3423918472050490556_n
363734697_3592909044275035_3985531978732603310_n
363734697_3592909044275035_3985531978732603310_n
363488856_617484503831967_132787480783419765_n
363488856_617484503831967_132787480783419765_n
كابيتانو مصر اختبارات كابيتانو مصر استمارة التقديم المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشباب والرياضة برنامج لاكتشاف مواهب بالتعاون مع وزارة الشباب شركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بلدية المحلة النشاط الرياضي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الفنانة منحة زيتون بحضور وفد من نقابة المهن التمثيلية

مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات اليوم

مدن أمريكية تغرق في الظلام.. الأعاصير تطيح بشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة

رحيل جماعى.. لاعبو الزمالك يطالبون بفسخ عقودهم بسبب المستحقات

مصير كارثي لسيدة حاولت سرقة طفلة بمسجد أثري

حبس المتهم بإطلاق النار على شاب فى المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟