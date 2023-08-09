سمير فرج: الدور الوطنى لقبائل سيناء ممتد.. والدولة تُقدر ذلك

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، إن قبائل سيناء لعبت دورًا مهمًا في مساعدة القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب بسيناء، لافتًا إلى تقديم القبائل الكثير من التضحيات والشهداء في سبيل تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.

وأضاف اللواء سمير فرج، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "قبائل سيناء لها دور وطني يعود لحرب 1967 وفي حرب الاستنزاف، حيث قدموا الكثير للقوات المسلحة، وفي حرب 1973 كانت لهم الكثير من التضحيات، لذلك نجدهم في حرب مصر على الإرهاب كانوا معاونين للقوات المسلحة، لذلك نحن نقدرهم بشدة على دورهم الوطني".

ولفت اللواء سمير فرج إلى أن "القبائل السيناوية فقدت العديد من أبنائها في الحرب على الإرهاب، وبفضل مجهوداتهم نعتبرهم جزءًا أساسيًا في خطة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه"، مشيرًا إلى أن قبائل سيناء لها تاريخ طويل من الوطنية.

كما لفت إلى تأسيس منظمة سيناء العربية، وهي منظمة فدائية من المدنيين الذين اتحدوا للوقوف بجانب الجيش في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء كانوا وسيظلون دائمًا جنبًا إلى جنب، مع الجيش في حربه على الإرهاب ومواجهة أي عدو يُهدد أمن الوطن.

وشكر اللواء سمير فرج قبائل سيناء، مؤكدًا تقدير القوات المسلحة والشعب لهم، لافتًا إلى أن القبائل عانت الكثير في مواجهة الإرهابيين، من خطف وتهديدهم وغيرها من الأمور، لكن أبناءها ضحوا بكل شيء في مقابل أمن واستقرار الوطن، وردع الإرهاب.

ونوه بأن أبناء القبائل لهم دور كبير في التنمية أيضًا، ولافتًا إلى أن ما قدمته الدولة من تجديد وبناء للقرى البدوية الجديدة هو أقل تكريم لهم ولما قدموه.

وقال إنه لولا تضحيات أبناء القبائل ودورهم الداعم لأبطال القوات المسلحة، لما انتهى الإرهاب في سيناء، وأصبحنا ننعم بالأمان والاستقرار.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن حجم التنمية على أرض سيناء من مشاريع في قطاعات مختلفة، يؤكد تقدير الدولة لدورهم، كما أن القيادة السياسية وجهت بالاعتماد على أبناء سيناء أولًا لتحقيق الاستقرار والقضاء على البطالة، وتقديرًا لما قدموه لأجل الوطن.