مدن أمريكية تغرق في الظلام.. الأعاصير تطيح بشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة

خيَّم الظلام الدامس على أكثر من 150 ألف منزل وشركة في الولايات المتحدة ليلة أمس، بعد أكثر من 24 ساعة من عواصف شرسة اجتاحت معظم شرق البلاد والتي تسببت في مقتل شخصين وتدمير المنازل وتعطيل حركة السير.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 28 عامًا توفي يوم الاثنين بعد أن ضربته صاعقة في موقف للسيارات في فلورنسا بولاية ألاباما، وفي ولاية كارولينا الجنوبية، قُتل إيفان كريستوفر كينلي البالغ من العمر 15 عامًا عندما وقعت عليه شجرة في مقاطعة أندرسون، وفقًا لمكتب الطبيب الشرعي بالمقاطعة.

وقالت شرطة الولاية في وستمنستر بولاية ماريلاند، إن عشرات الأشخاص حوصروا في سياراتهم لما يصل إلى 5 ساعات ونصف يوم الإثنين، بعد أن أطاح الطقس القاسي بخطوط الكهرباء على المركبات على الطريق 140، حيث انتظر السائقون لساعات، بينما كانت تعمل أطقم الإنقاذ على فصل الطاقة عن خطوط الكهرباء لإخراجها.

عواصف قاسية وانهيار شبكات الكهرباء الأمريكية

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن العواصف التي ضربت فيلادلفيا على طول الطريق حتى أتلانتا يوم الإثنين ولت منذ فترة طويلة، لكن ملايين الأشخاص ظلوا معرضين لخطر الطقس القاسي، بما في ذلك العواصف الرعدية، عبر السهول ليلة الثلاثاء.

وتابعت أن ذلك يأتي وسط توقعات بموجة جديدة وقوية من الرياح والأعاصير في أجزاء من السهول الوسطى المرتفعة، ففي وقت سابق أمس، غمرت أمطار غزيرة شرق ولاية ماساتشوستس، بما في ذلك بوسطن، بما يتراوح بين 1 و 3 بوصات، في غضون ساعات قليلة.

وأكد مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في بوسطن أن بعض العواصف في المنطقة تحولت إلى شديدة، مما أدى إلى هبوب رياح مدمرة وإعصار واحد على الأقل، وتسببت في انهيار شبكات الكهرباء.

ظلام دامس

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن العواصف العنيفة تركت الأحياء تغرق في الظلام الدامس الذي عانى منه مئات الآلاف لساعات طويلة.

وتابعت أنه حتى ليلة الثلاثاء، ظل أكثر من 150 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في جميع أنحاء الولايات الشرقية، لكن غالبية الانقطاعات اقتصرت على ولاية بنسلفانيا وجورجيا وماريلاند في اليوم السابق، كان أكثر من مليون عميل بدون كهرباء نتيجة العواصف المدمرة.

كما عطلَّت العواصف السفر يوم الاثنين، وتم تأجيل أكثر من 8600 رحلة داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو خارجها يوم الاثنين وتم إلغاء أكثر من 1700 رحلة، وحتى بعد ظهر الثلاثاء، تم إلغاء أكثر من 300 رحلة وتأخير أكثر من 2900 رحلة.

وقال مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطني في لويزفيل القريبة، إن العواصف الوحشية ضربت أيضًا الغرب الأوسط يوم الاثنين، بما في ذلك إنديانا - حيث تم العثور على أضرار إعصار EF-1 في مقاطعتي دوبوا وأورانج.

وقالت خدمة الأرصاد، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الضرر قد نتج عن إعصار وحد قوي أم أعاصير متعددة، وقال مسؤولون إن الأمر قد يستغرق عدة أيام لاستعادة الكهرباء في باولي.