الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يغلق ملف ضم موليكا وسوزا.. ويتحرك نحو "إيكوبا"

سوزا
سوزا

استفسرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن اللاعب أدوفي إيكوبا، مهاجم نادي زالايجيرزيجي المجري من الشركة المسؤولة عن تسويقه داخل القارة السمراء ولكن الأمر لم يرتق إلى حد تفاوض.

وجاءت تحركات إدارة الكرة بعد الاستقرارعلى غلق ملف المفاوضات مع البرازيلى جوستافو سوزا، لاعب جيونبك الكورى الجنوبي، بسبب تمسك مدربه به وضيق الوقت، كما خرج من الحسابات تماما جاكسون موليكا مهاجم فريق بيشكتاش التركي بجانب أنه لم يحدث أى مفاوضات مع البلجيكى لاندرى دياماتا أو المغربى حمزة هنوري، بعد رفض كولر التعاقد معهما عقب ترشيح اللاعبان مؤخراً.

فيما يحاول مسؤولو القلعة الحمراء إنهاء ملف رحيل والتر بواليا مهاجم الفريق والذى عاد من الإعارة إلى الأهلي عقب عودته من القادسية السعودي والذي رفض تفعيل بند شرائه.

 ويقوم أمير توفيق، مدير التعاقدات، بمحاولات مكثفة بهدف تسويق اللاعب أو فسخ تعاقده وديا قبل اليوم الأخير من تقديم القائمة الأولى، حيث يحق له وقتها أن يرحل مجانا ويطلب باقى تعاقده.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، حدد موعد 24 أغسطس الجارى للعودة للتدريبات باستاد مختار التتش بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها للاعبيه لمدة 21 يوماً وسيخضع اللاعبون لقياسات بدنية وطبية قبل الانتظام فى معسكر مغلق بالنمسا يستمر لمدة 10 أيام يتخلله مباراتان وديتان.

وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح من الجزائري طلبت أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق الأول بالنادى حسم موقفه والاختيار بين العروض التى تلقاها خلال الفترة الأخيرة للخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم بناء على وجهة نظر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى.

وكشف مصدر مسئول عن أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقي 6 عروض في الفترة الأخيرة من أجل إستعارة قندوسي من أندية محلية مثل فاركو والجونة وزد إف سي وأندية عربية مثل العربى الكويتى وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة الجزائري.

إدارة الكرة إدارة الأهلي السويسري مارسيل كولر جاكسون موليكا الاهلى والتر بواليا

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