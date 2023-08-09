الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن معاناة قطع الكهرباء بأمريكا مع استمرار شدة العواصف

قطع الكهرباء بأمريكا
قطع الكهرباء بأمريكا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "معاناة قطع الكهرباء في أمريكا تتفاقم مع استمرار شدة العواصف" حيث تسببت العواصف فى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 250 ألف منزل وشركة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر التقرير أن العواصف تسببت أيضًا فى إلغاء 2600 رحلة جوية، فضلًا عن العديد من خسائر بالممتلكات وعرقلة حركة المرور، كما تسببت في وفاة شخصين حتى الآن.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من سلسلة أخرى من العواصف الرعدية والأعاصير، التي من المتوقع أن تجتاح العاصمة واشنطن، خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية- حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء: "نحذر من عواقب احتمال وصول إعصار شديد إلى العاصمة واشنطن خلال الساعات المقبلة، مصحوب برياح مدمرة تتجاوز سرعتها 120 كيلومترًا وموجات من تساقط حبات البرد"، كما حثت المواطنين على البقاء في منازلهم بعيدًا عن النوافذ أثناء اجتياح العاصفة.

القاهرة الإخبارية الكهرباء قطع الكهرباء الولايات المتحدة الامريكية العواصف

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