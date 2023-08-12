لطلاب الثانوية العامة 2023.. ماذا يحدث حال إثبات درجاتك من التظلم؟

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه حال إثبات أن طالب ثانوية عامة له درجات من التظلم سوف يتم إخطار مكتب التنسيق بذلك، وأضافت المصادر أنه سوف يتم تعديل الشهادة الخاصة بالطالب ولا قلق من ذلك.

ماذا يحدث حال إثبات أن لك درجات من التظلم؟

وقالت المصادر: لا يضار متظلم من تظلمه بمعنى أن الدرجة التي أعلنت على الطالب رسميا لن يتم انقاصها باي حال من الأحوال والحالة الوحيدة لتغيرها هى الزيادة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أماكن الاطلاع على التظلمات والتى بدأ الاطلاع فيها منذ أمس الثلاثاء وهى كالتالى:

عنوان لجنة النظام والمراقبة محافظة القاهرة القاهرة القطاع أ

مقرها مدرسة السنية الثانوية بنات بالسيدة زينب، تليفون 23958589، ومدينة التعليم بالسادس من أكتوبر، تليفون 38363913.

وتختص باستمارات المديريات والإدارات التالية: محافظة الجيزة إدارات «بولاق الدكرور – العجوزة – أوسيم – الهرم – البدرشين – العياط – أبو النمرس – الحوامدية – الدقي – منشأة القناطر – الشيخ زايد – أكتوبر – كرداسة – الواحات البحرية»، ومحافظة الفيوم ومحافظة بني سويف.

موقع لجنة النظام والمراقبة للثانوية العامة قطاع القاهرة ب

مقرها مدرسة الخديوية الثانوية بنين شارع بورسعيد بالسيدة زينب، تليفون 23924134.

وتختص باستمارات المديريات والإدارات الآتية: حدائق القبة – السيدة زينب – روض الفرج – الساحل – شبرا – الشرابية – الزاوية الحمراء – الوايلي – منشأة ناصر – وسط القاهرة – باب الشعرية – غرب القاهرة – مصر الجديدة – النزهة – المعادي – حلوان – التبين – القاهرة الجديدة – المعصرة – المستقبل – الشروق – الزيتون – عابدين – البساتين ودار السلام.

لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة ج

مقرها مدرسة الحلمية الإعدادية القديمة بنين شارع مصطفى فاضل بجوار الخديوية الثانوية، تليفون 23928106.

وتختص باستمارات المديريات والإدارات الآتية: الخليفة والمقطم – مصر القديمة – شرق مدينة نصر – غرب مدينة نصر – الصف – أطفيح – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الوراق – محافظة المنوفية – البحر الأحمر.

لجنة النظام والمراقبة محافظة القاهرة د

مقرها مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية بنات إدارة غرب شبرا الخيمة 1 شارع منتزه محمد علي أمام معهد التعاون الزراعي، تليفون 44477785.