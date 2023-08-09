غرق عامل فى نهر النيل بالبدرشين

لقي عامل خردة مصرعه غرقا في نهر النيل، اليوم الأربعاء، أثناء الاستحمام بالبدرشين، في محافظة الجيزة.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود شخص غريق بقرية مزغونة.

تمّ التقابل مع نجل المتوفى وأفاد بأنه والده بائع خردة، 30 سنة، نزل النيل للاستحمام، إلا أنَّ المياه سحبته للداخل وغرق، وأن شخصا حاول إنقاذه ولم يتمكّن.

تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.