الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق عامل فى نهر النيل بالبدرشين

جريدة الدستور

لقي عامل خردة مصرعه غرقا في نهر النيل، اليوم الأربعاء، أثناء الاستحمام بالبدرشين، في محافظة الجيزة.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود شخص غريق بقرية مزغونة.

تمّ التقابل مع نجل المتوفى وأفاد بأنه والده بائع خردة، 30 سنة، نزل النيل للاستحمام، إلا أنَّ المياه سحبته للداخل وغرق، وأن شخصا حاول إنقاذه ولم يتمكّن.

تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.

عامل خردة الجيزة البدرشين الاستحمام نهر النيل

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